“Tenían apuntados con pistolas y cuchillos a mis hijos”: Rafael Araneda recordó el violento asalto que vivió en su casa en Santiago

El animador Rafael Araneda recordó el violento asalto que vivió en Chile en agosto de 2017, antes de que decidiera migrar a Estados Unidos por una oferta laboral.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el comunicador relató: “Tuvimos un asalto súper violento y de ver que esto se empieza a hacer súper habitual… es de todos los días, uno no puede vivir así (…) Yo teniendo reja, doble reja, alarma, ¿qué pasa para los que no?”.

“De partida no es portonazo, es invasión a la propiedad privada, aquí se habla de portonazo… Esa es la otra, la prensa habla de portonazo, no habla de violación a la propiedad privada, no hablan de robo con intimidación, usan las palabras no adecuadas”, criticó.

Contó que seis personas entraron a su casa en la comuna de Vitacura, Santiago. “Tenían apuntados con pistolas y con cuchillos a mis hijos, súper valiente además los hueones. A Vicente le ponen una pistola en la cabeza, a la Florencia acá (apunta a su abdomen), las tenían en otro sector con la Marcela”, detalló.

La reacción de Araneda fue de “angustia total, veía todo esto en cámara lenta. Yo me quería morir y no podía hacer nada. Sentía que no podía proteger a los míos. Estaba para proteger y yo no los podía proteger, porque otro hueón me tenía un arma acá (señala el abdomen)”.

El esposo de Marcela Vacarezza indicó que entregó todo, que tuvo paciencia, pero que cree que lo acompañó su padre porque no les pasó nada respecto a lo físico, pero aclara que en lo emocional “duele mucho, todos fuimos al psicólogo, yo fui al psiquiatra, cada uno vive su proceso de manera distinta“.

Finalmente, se logró detener y condenar a los delincuentes e incluso recuperar el auto robado. “El proceso judicial, siendo víctima, no es justo. Yo tengo que aportar las pruebas, la Fiscalía tiene que aportar sus pruebas, yo tengo que identificar a los delincuentes. La víctima le tiene que dar la cara a estos hueones, ellos tienen el derecho de quedarse callados. La víctima tiene que hablar, la víctima tiene que apuntar, la víctima lo tiene que tener ahí al frente, mi hija tuvo que verlos nuevamente”, expresó.

“Así y todo la justicia te dice: ‘Hay pruebas suficientes, pero para estos nomás’, ¿y los videos para los otros?, ‘no corre’. Hay otros hueones que estaban ahí y que están libres y la policía sabe quienes son y yo sé quienes son, pero están libres”, aseveró.

Rafael Araneda admitió que el violento episodio que vivió con su familia también es parte de la razón por la que se fueron a vivir a Miami. “Yo quiero vivir tranquilo. Aquí no hay rejas, aquí no hay llaves. Acá si un delincuente hubiese hecho lo mismo le dan 40 años (…) Fue súper duro, me sentí un inútil”, concluyó.