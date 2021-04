Adriano Castillo contó su experiencia con el LSD: “Me quedé sentado y no me moví de ahí”

El actor y concejal de Quinta Normal, Adriano Castillo, repasó su vida, contó su experiencia con el LSD, se refirió a su personaje el “Compadre Moncho“, a Los Venegas y a la política.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, contó que egresó del Instituto Nacional y decidió ser químico farmacéutico. “Nadie me imagina de esta manera, todos creen que soy como el ‘Compadre Moncho’, ¡pero nada que ver! yo soy lo más opuesto que hay al Compadre Moncho, me gusta la jarana, claro que sí, pero no soy como el Compadre Moncho que es un irresponsable“, afirmó.

Tras egresar de su carrera, contó que en su barrio en la comuna de Quinta Normal se formó un grupo de teatro: el Teatro de la Quinta. “Entonces de repente les faltó un actor y me dicen: ‘Oye por qué no nos ayudas, por qué no te haces un numerito'”, recordó. A los dos meses le volvieron a pedir ayuda para reemplazar un papel en una obra y fue así sucesivamente. En el año 1965 le dieron un protagónico.

Asimismo, relató que durante la dictadura no le permitieron trabajar, porque era cercano a Salvador Allende. “Fue muy difícil, pero soy un tipo con suerte, porque a mí nunca me arrestaron, nunca me interrogaron, nunca me dieron ni siquiera una cachetada, nada. A amigos míos sí. Lo único que hicieron conmigo fue objetarme, no me permitieron trabajar ni en televisión, ni en los teatros”, expresó.

De igual forma, el actor confesó que “era muy lanzando”. “Carrete de tres días, de dormir un rato, de tomarse un consomé y recuperarse y vamos de nuevo. Mucha piscola, pero muy poca droga“, dijo.

Dice que fumó dos veces marihuana y no le gustó, pero reveló que una vez, siendo literalmente ratón de laboratorio junto a 16 personas, probó el LSD.

“Yo me quedé sentado y no me moví de ahí y miré todo lo que pasaba. Había algunos que lloraban, otros que se ponían en situaciones fetales, otros andaban escondiéndose, tuvieron reacciones muy distintas. Yo quedé sentado, mirando esto, y me quedé ahí nomás”, señaló.

Los Venegas y el “Compadre Moncho”

Sobre su personaje el “Compadre Moncho” en la teleserie Los Venegas de TVN, indicó: “Yo creo que la gente lo quiere porque es un tipo simpático, que no hace daño, que es oportunista, que le gusta pasarlo bien, que trabaja poco, que saca la vuelta y que gana lo suficiente. Es un tipo que los hace reír“.

Martín Cárcamo también le preguntó: “¿Por qué se terminó Los Venegas?“. Al respecto, el intérprete nacional contestó: “Yo tengo mi propia teoría, no quiere decir que sea la auténtica. Los Venegas terminan el año 2011, durante el gobierno de Piñera. Yo creo que Piñera puso a un ejecutivo en Televisión Nacional, y estos ejecutivos tienen que haber dicho: ‘Oye, ¿viste el programa Los Venegas?, todos esos huen… son enemigos nuestros. Toda esa manga de actores son izquierdosos‘”.

La política

El concejal de Quinta Normal se refirió la política. “Yo soy un tipo de izquierda, igual que mi padre”, comenzó declarando, pero admitió que nunca ha militado en un partido político, que no tiene las aptitudes para hacerlo.

“Yo he sido un gallo cómodo, no me he arriesgado en algunos momentos, pero por comodidad y en eso yo tengo que ser crítico de mí mismo. Yo debí haberme ido al extranjero cuando Patricio Contreras y Jorge Guerra me dijeron: ‘Compadre, hay que irse de aquí’. Y tenían toda la razón. No fui un tipo de primera línea, no me puedo venir a dar de gran opositor a la dictadura (…) Yo debí ser más opositor“, finalizó.

Su relación con Beatriz Alegret

Desde hace 31 años su compañera ha sido Beatriz Alegret, pero que se ha separado varias veces de ella. La primera duró dos semanas y fue ella quien lo llamó para que volviera. Ahora dice riendo que nunca se separaría de ella, porque no lo va a llamar de vuelta.

“La Beatriz es una mujer magnífica, es muy buena persona, querendona, preocupada de ti, tiene un montón de virtudes. Pero tiene un genio terrible”, confesó Castillo.

También reveló que cuando se separaba de Beatriz, volvía a la casa de una ex, incluso, dice que una vez volvió a la casa de su exesposa y aclaró que no está divorciado de la madre de su hijo; “Estoy separado de ella, pero yo todavía estoy casado con ella, sí, todavía estoy casado con la señora con la cual fui al Registro Civil”.

Con Alegret se conocieron en el programa Éxito y dijo que se le cayó la mandíbula cuando Alfredo Lamadrid la presentó al elenco. Eso sí, señaló: “Yo tengo una vieja táctica, mientras más estupenda es la mujer, menos bola le tienes que dar. Nunca me ha fallado”. Finalmente, se hicieron amigos y terminaron viviendo juntos.

Adriano dice que Beatriz nunca le ha pedido casarse y Cárcamo le preguntó si es que alguna vez hablaron en la posibilidad de tener hijos juntos. “Sí, claro, y ahí es donde yo me equivoqué. Porque el que se equivoca siempre en la relación con Beatriz, soy yo”, sostuvo.

Según explicó, cuando Beatriz cumplió 40 años le contó que quería tener un hijo, pero Adriano ya estaba cumpliendo 60 y le dijo que no. “Ella se molestó, se sintió muy herida, porque no se esperaba una respuesta mía así”, reflexiona Adriano, y señaló que no volvió a hablar el tema de la paternidad con su pareja, pero que sí quedó esa deuda pendiente. “Sí, le hace falta. A ella le habría gustado haber tenido un hijo. Ella siempre me dice: ‘Yo quería tener un hijo contigo, no con cualquiera’“, declaró el actor.

Asimismo, fue consultado sobre su vida sexual ahora a sus casi 80 años y la respuesta fue concisa: “Menos y lento. De vez en cuando”. También aseguró que nunca ha tomado viagra, pero que si tuviera la necesidad no dudaría en hacerlo.