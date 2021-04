Carlalí Villalba tras su regreso a la TV: “Me he convertido en un personaje de culto”

La tarde del jueves, Carlalí Villalba hizo su debut como notera en Aquí somos todos, programa de Canal 13, algo que generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Especialmente, porque fue la primera eliminada del reality show Protagonistas de la Fama.

La periodista recibió múltiples elogios tras su regreso a la pantalla chica. “Fue sorpresa hasta para mí. Estaba enfocada haciendo una historia de ayuda solidaria cuando me dijeron vas al aeropuerto“, relató Villalba en entrevista con LUN.

La exchica reality debió consignar lo que estaba pasando en el terminal aéreo, en el marco de las nuevas restricciones que regirán sobre los viajes producto del aumento de casos de Covid-19 en el país.

“Estoy trabajando como hormiguita detrás de cámaras consiguiendo todas las cosas para ayudar a las personas, pero estoy a disposición de lo que me pida el equipo“, sostuvo la reportera, quien también cosechó experiencia como productora en TVN.

También habló de cómo fue su llegada a Canal 13: “Fui a una entrevista con mi currículum. Pasé varias fases y finalmente me dieron el trabajo. Fui como cualquier otra a buscar trabajo y la primera vez me encontré con Álvaro y conversamos un poco“.

El Álvaro al que se refiere es Álvaro Ballero, quien curiosamente fue el que acaparó las preferencias del público por sobre Carlalí, en aquella recordada eliminación. “Muchos dicen que fue terrible ser la primera eliminada, pero para mí fue grato, porque me trajo puras cosas buenas”, afirmó.

Consultada por el matutino sobre si “Carlalí” fue un nombre que se convirtió en icono, la periodista respondió que “me he convertido en un personaje de culto, no sé. Me hago autobullying, nunca digo que fui la primera eliminada, fui la primera liberada“, sentenció.