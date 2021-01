Karin Wilkomirsky, la actriz detrás de María Flores en Loca Piel, reveló cómo vive su vida lejos de la TV

La actriz Karin Wilkomirsky es conocida por haber dado vida a la recordada María Flores o Mary Flowers en la serie nacional Loca Piel, que TVN emitió en 1996 y que abordaba el mundo de la televisión desde dentro.

La novela relataba el día a día de una escuela de talentos, y fue el inicio de muchos de los actores más recurrentes de la pantalla chica incluso en la actualidad, como Francisco Pérez-Bannen, Mónica Godoy y hasta Jorge Zabaleta.

Pero ese no fue el caso de la actriz tras el personaje de Mary Flowers, a quien el público recuerda con cariño por su optimismo, torpeza y ternura, llegando a ser mencionada incluso por revistas de espectáculos como uno de los personajes más queridos de la época.

“María Flores tenía algo que hoy es poco popular, que es esa cosa de creer en las personas. Ella era espontánea, genuina, cariñosa, ingenua, pero llena de vitalidad, de proyectos y apostaba por ti, aunque tú la trataras mal. Tenía algo que tienen los niños, que es una transparencia para ver la vida. Es como una especie en extinción. Ya no existe gente así, prístina”, relató Karin en conversación con el programa online Modo Teleseries.

La actriz estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a Paulina Urrutia, Remigio Remedy y Lorene Prieto, siendo Loca Piel su única aparición en la pantalla chica, donde la obligaban a colocarse un traje de espuma para que su cuerpo se viera con el sobrepeso que su personaje debía tener.

“Esta gorda, con estas pechugas, poto, brazos, era lo que usaban de vez en cuando en estos sketches que hacían en el Jappening”, reveló en forma inédita, aunque asume que en la teleserie se tenía demasiado naturalizado el bullying que sufría su personaje y que no estaba demasiado conforme con el giro que se le dio a la historia, haciendo que María perdiera todo su sobrepeso.

“Si fuera por ella, hubiera sido gordita para siempre, porque nunca se sintió incómoda con su físico. Nunca terminó queriendo tomarse un frasco de pastillas. Hoy hubiese sido muy bonito que el personaje terminara escribiendo una obra de teatro, porque le gustaba la dramaturgia, que su recompensa fuese ser validada por su creatividad, su talento y por su cabeza. No porque tiene una cintura de 60 centímetros“, se sinceró la actriz.

Después del término de las filmaciones, la actriz tenía ganas de ser madre, pero decidió esperar para ver si la llamaban, lo que no sucedió. Un mes después, cuando Karin ya estaba embarazada, la empezaron a llamar.

“Le pregunté a la producción si podía grabar estando embarazada y me respondieron que no, que el personaje no podía empezar a engordar“, contó la actriz. “Entonces me llamó Malucha Pinto para protagonizar Cartas a Tomás, la obra de teatro sobre el libro que escribió sobre su hijo. Les dije lo mismo sobre mi embarazo y también me respondieron que no. Después me llamaron de Canal 13 para hacer la teleserie de turno y lo mismo pasó. Yo dije ‘OK’. Esperé un mes, no me llamó la Quena (Rencoret), me llamaron de otras partes, yo ya estaba embarazada: ¡Me voy!“.

Desde ese entonces, la actriz se mudó a la ciudad de Concepción, donde reside junto a su marido y su hijo. Y aunque fue difícil al comienzo, hoy, 23 años después de su partida, ha logrado mucho lejos de la televisión.

Consiguió inaugurar la primera escuela de teatro de Concepción, y hoy en día dirige el diplomado de Coaching y Expresión Escénica en la Universidad de Concepción, hace clases en la Universidad Católica de dicha ciudad y también tiene una compañía de teatro para empresas y colegios. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha paralizado casi todos sus proyectos. Eso sí, Karin no descarta del todo la posibilidad de volver a la pantalla chica en un futuro cercano.

“¿Por qué no darse unos gustitos? Con mascarilla y que no me hagan disfrazarme de nuevo. Gorda 2.0 no. Todo es posible en la vida. No hay que cerrarse. María Flores está abierta al mundo“, finalizó.

Puedes revisar la entrevista completa a continuación: