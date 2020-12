Francisca Tapia y su alejamiento de la TV: “No me quise desnudar y no me llamaron más”

La actriz Francisca Tapia se refirió recientemente a su breve carrera en la televisión, donde debutó en la teleserie de TVN Amores de Mercado en el 2001. Pero no fue sino hasta el 2003 que se hizo conocida por su papel de Estrella Toro, en una de las primeras teleseries juveniles de la señal estatal, 16 y su secuela 17.

“A mí me tocó un personaje bien comedia, era entretenido e interesante tocar temas en esa época que no se tocaban mucho, Había un tema que se tomaba con la anorexia y el embarazo juvenil. Era interesante innovar en ese aspecto. Fue bonito”, comentó Tapia, en un nuevo episodio del podcast Reyes del Drama.

Agregó en ese entonces ya tenía 30 años. “Ni yo me lo creía. Un día yo usaba uniforme y me fui de la grabación así porque tenía que volver y me tomé una micro para ir a no sé donde. Entonces fui de escolar, y el micrero no me cobró, me dijo pase no más. ¡Tenía 30 años!“.

Después de ambas series, Francisca dio vida a María Paz Vergara, la villana de Versus (2005). Esa sería la última vez que aparecería en la pantalla chica.

La actriz reveló que “después de Versus empezó como el boom de los desnudos, y me llamaron para hacer Los Treinta (teleserie nocturna de TVN). Pero me acuerdo que la llamada fue ‘hola, ¿estás dispuesta a empelotarte?’. Tengo pudor con eso, tengo una cosa aunque soy muy poco cartucha, no me gusta mostrar el cuerpo en la tele“.

Al poco tiempo, recibió una invitación para participar en Floribella, del mismo canal. “Me llamaron, pero me habían bajado una brutalidad el sueldo, era una cosa estratosférica. Era casi como no te queremos y te llamamos por obligación“, contó.

La última llamada llegaría tiempo después, para otra teleserie nocturna que rechazó de igual forma por los desnudos. “Me di cuenta que ya había aparecido en la tele, que me iban a seguir llamando, pero no me llamaron nunca más“, señaló.

Desde entonces, la actriz no volvió a la pantalla chica y se dedicó a la crianza de sus hijos, con trabajos esporádicos en locución o doblaje.

“Empecé a intentar volver (a la actuación) hace como cinco años atrás y me costó demasiado, pero logré entrar a hacer una obra de teatro hace como dos años, y llevo un año sin teatro pero estoy haciendo otras cosas. Lo ‘heavy’ es que te retiras y no existes, no estás más. Entonces uno eso no lo dimensiona”, confesó. “Los actores que no somos rostros o famosillos, somos desechables y eso es súper ingrato”, finalizó.

Puedes revisar la entrevista completa a continuación: