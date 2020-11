“Ya no me sentía cómoda”: Yazmín Vásquez renunció a “Milf” y se despidió entre lágrimas en pantalla

La animadora Yazmín Vásquez renunció al programa Milf de TV+ y se despidió este miércoles, entre lágrimas, en pantalla.

Cabe destacar que hace solo unos días también salió del programa Renata Bravo, quedando solo Claudia Conserva.

Vásquez dejaría el espacio a fin de este mes, pero decidieron adelantar la renuncia, luego que se filtrara el hecho.

“Nada más que agradecer, ¿qué más puedo decir? Me quiero quedar solo con los lindos momentos”, expresó la periodista, muy emocionada.

“Soy una persona transparente, ya no me sentía cómoda. Las cosas que pasan en Milf se quedan en Milf“, sostuvo.

“La gente me aprendió a conocer, me han querido así”, dijo, agradeciendo al público y al equipo del programa.

“Igual esta decisión no es algo que se tomó de un día para otro, lo vengo masticando hace rato. A pesar de todo, yo creo que uno siempre tiene que hacer caso a su intuición, y mi intuición me dice que hoy mi lugar no está aquí“, reconoció.

“Me quedo con lo bonito y los buenos momentos. Quién sabe si nos volvemos a ver muy pronto, pero de verdad gracias”, finalizó Vásquez.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 3:07.