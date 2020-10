“Eso no está permitido en el programa”: Julián Elfenbein habló sobre “arreglo” que propuso Ledy Ossandón a ex participantes de Pasapalabra

Hace poco más de una semana, el ex participante de Pasapalabra Egor Montecinos acusó por Twitter a Ledy Ossandón de intentar realizar un “arreglo” en el programa. Dicho trato consistía en “formar un pacto en el que, en caso de ganar uno de los 4 (fantásticos), repartiéramos el dinero”, dijo el joven junto a unas capturas de WhatsApp.

Al respecto, la profesora calameña se defendió por la misma red y respondió a Montecinos: “Hay quienes me juzgan por querer compartir un premio. Nada que ocultar, incluso lo afirmé en pantalla: ‘Creo que es demasiado dinero para una sola persona'”.

En contexto del regreso del programa a la pantalla, Julián Elfenbein fue consultado por la polémica. Al respecto, el animador del espacio aseguró que este tipo de pactos no están permitidos en Pasapalabra.

“Lo vi muy a la distancia porque la verdad fue una polémica entre ex participantes del programa. En algún minuto se comentó en la interna, en los pasillos, que no sé si Ledy o alguien más había llamado a otros participantes. Eso no está permitido en el programa, ponerse de acuerdo”, dijo Elfenbein en conversación con el diario La Tercera.

“Eso finalmente no ocurrió, por lo que entiendo, pero la verdad estoy un poco ajeno a esas polémicas de los participantes”, añadió.

En tanto, el programa volverá a ser transmitido desde el próximo lunes a las 18:30 horas. “Volvemos con nuevos participantes, y con (el participante) Felipe González quien estaba antes de la emergencia por el Covid. Además hay un casting que se ha hecho durante todo el año desde marzo, porque después que partió la cuarentena comenzó un casting virtual, que permitió además tener a personas de todo el país y eso fue una súper buena posibilidad”, expresó Elfenbein.