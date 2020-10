“Bond, James Bond”: Así reaccionó el mundo del cine a la muerte de Sean Connery

Esta mañana se confirmó la muerte del actor Sean Connery, actor reconocido mundialmente por haber personificado al mítico James Bond, que falleció a los 90 años, según informó su familia este sábado.

Su deceso provocó diversas reacciones en redes sociales, posicionando su nombre dentro de las tendencias, a las que se sumaron decenas de famosos. Una de las famosas que rindió homenaje a Connery, fue la actriz Catherine Zeta-Jones.

“Adiós amigo mío. Te amo Sean Connery con todo mi corazón. Hasta que nos volvamos a encontrar, apreciaré cada momento que compartí contigo”, escribió la intérprete.

El actor Antonio Banderas también le dedicó una publicación por la misma red social. “Adiós mister Connery”, escribió.

Salma Hayek expresó que se sintió triste tras conocer la noticia. “Me entristece que hoy fallezca el legendario Sean Connery. Al menos vivió hasta los 90. Mi corazón está con sus seres queridos. Que descanse en paz”, escribió en Instagram.

El escritor Stephen King también reaccionó ante la muerte de Connery. “Sean Connery en su primer papel protagónico, como un boxeador acabado. Era un buen actor y, en la mayoría de los casos, un buen tipo”, expresó en Twitter.

Sean Connery in his first starring role, as a washed-up boxer. He was a fine actor and by most accounts a good guy. pic.twitter.com/q1kmxUrFGC

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2020