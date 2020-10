Terminó en pabellón: Martín Cárcamo reveló compleja experiencia que vivió producto de un lunar

El animador Martín Cárcamo reveló una compleja experiencia que vivió producto de un lunar anómalo en su cuerpo.

El panelista de Aquí somos todos de Canal 13 contó el hecho este lunes en el programa, en el contexto del Día Internacional del Cáncer de Mama, donde había médicos invitados.

“Oye, solamente un comentario. Es importante, yo creo también, lo que dice la doctora: observarse desnudo frente al espejo, pero consciente. No pasa solamente con el cáncer de mamas, pasa con los lunares. A mí me pasó“, indicó.

“Me fui a revisar… yo nunca me había revisado los lunares y fui porque estaba con una alergia, ni siquiera para revisar los lunares. Me dijeron: ‘Te vamos a revisar los lunares’. Y me dicen: ‘Operación en dos días más’“, expresó.

El relato del “rubio natural” causó impacto en la coanimadora, Ángeles Araya, quien exclamó: “¡No te lo puedo creer!”.

Cárcamo explicó que podía ser un lunar “malo”, así que lo terminaron llevando a pabellón con “anestesia general”.

Finalmente, salió todo bien, pero el animador quiso contar lo sucedido para generar conciencia. “Lo que quiero decir es que hay que mirarse. Yo tenía un lunar acá (se toca bajo el vientre) no me llamaba la atención, pero empezó a cambiar de color“, sostuvo.

Junto a Araya, avalados por los especialistas, señalaron que se debe prestar atención al color, tamaño, simetría, bordes regulares o no, picazón, y si es que salen heridas.

