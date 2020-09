“¡Papá, saliste en la tele!”: el tierno chascarro de hija de astrónomo en plena entrevista

View this post on Instagram

Un divertido momento ocurrió cuando Matilde Burgos y Carlos Grage entrevistaban al astrónomo del Observatorio ALMA, Sergio Martin, sobre el hallazgo de “posible vida” en Venus. Es en medio de la conversación cuando su hija le grita emocionada para decirle "¡papá, saliste en la tele!" mientras estaba al aire. Sobre el hallazgo, Martín es enfático al señalar que “cuanto más investigamos y conocemos sobre sus condiciones, confirmamos que está lejos de ser un lugar agradable para la vida”. Mira la entrevista completa en el link de la bio 👆