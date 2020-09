Natalia Duco le respondió a aquellos que la criticaron por lanzar la bala con cinco meses de embarazo

View this post on Instagram

Lanzar es el lugar donde se encuentra mente, cuerpo y alma, ahora no lo hago sola, Luciano desde lo más profundo de mi vientre me acompaña y afrontamos juntos este desafío. Lo único que me importa es transmitir la pasión que siento al hacer deporte juntos, mi corazón está llenito ❤❤ Espero que todos ustedes estén bien, cada uno c9n sus propios desafíos, batallas internas y metas. Creo que compartiendo las mías podemos avanzar juntos. Los quiero y agradezco siemore cada mensaje y cada visita que me hagan por aquí 💪❤ Luciano me dirá: Yapo mamá déjame dormir!!!! O Buena mamá que entrete!!! #21weekspregnant #21weeks #21semanas #supermom #BbyLuciano #MasterChefCelebrityChile #Masterchef #athlete #shotput #cheflife #vidasana #maternidad #mamádeportista #atletismo #training #strongmind #strongwoman