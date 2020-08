Estrella de Disney Channel y nuevo especial: “Podemos entretener a la gente que está en casa y vale la pena”

A menudo Disney Channel reúne a sus estrellas en los especiales “Sing Along”, donde interpretan las canciones de las producciones más emblemáticas de la cadena.

Pero la edición que se estrenará este domingo 30 de agosto a las 20:00 horas será distinta ya que los participantes tuvieron que estar desde sus hogares.

“Fue una experiencia surrealista. Por esta cuarentena fue más especial e increíble. Creo que podemos entretener a la gente que está en casa y vale la pena. Fue muy divertido de filmar, especialmente, en este tiempo”, contó la actriz y cantante Meg Donnelly a ADN.

La protagonista de la película “Zombies” participó cantando “What Time Is It?” de la banda sonora de “High School Musical 2”. El tema lo definió como “un clásico”, agregando que “sigo creando nuevos recuerdos con esta canción y siempre se me pone la piel de gallina”.

Además de sus actuales rostros, Disney Channel invitó a figuras de generaciones anteriores como Coco Jones y Demi Lovato, quien presentó “It’s On” de “Camp Rock 2”.

Esta nueva versión estuvo a cargo de Isaac Ryan Brown, conocido por la serie “La casa de Raven”. “Están Raven, Demi Lovato y Selena. Como que hay algunas reinas de Disney que se me vienen a la cabeza y no estaba esperando que ella nos introdujera”, reconoció el actor.

Tras la emisión en Estados Unidos, “algunos integrantes de mi familia me llamaron: ‘Demi Lovato dijo tu nombre’. Y algunos amigos me dijeron: ‘Isaac, ahora la conoces’. No la conozco pero fue muy impresionante”, comentó Brown.