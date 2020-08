Sigrid Alegría desclasifica los secretos de “Shakira” de Amores de Mercado: “Era para Alejandra Fosalba”

Sigrid Alegría es una de las actrices nacionales más queridas, ya que con sus diversos personajes ha logrado encantar a miles de chilenos.

Uno de los roles que le valió cientos de aplausos y reconocimientos fue “Shakira”, una bailarina de night club a quien dio vida en la teleserie Amores de Mercado, de TVN.

Sobre esto, la exreina de Viña del Mar comentó a Fotech que a ella siempre le gustó jugar con personajes diferentes, por lo que la directora María Eugenia Rencoret siempre le dio la oportunidad de explorar otros roles.

“Yo jugué mucho haciendo teleseries con ella. De la monja pasé a la campesina, luego a esta niña bien y ahora al puti club. Y después me subí arriba del caballo en Purasangre. Tuve muchas oportunidades“, dijo.

Respecto a Shakira, Alegría reveló que “esta chiquilla tiene una anécdota, no era mío ese personaje, era para Alejandra Fosalba. Y cuando me dicen en la reunión de lectura que iba a ser Betzabé, la hija de la evangélica, yo llegué con el pandero, la guitarra, la propuesta… Todo el mono”.

“Y la Quena me dijo no, no, no… Es la protagonista, tiene que ser lo mas neutro posible. Y yo me molesté. Y golpeé la mesa diciendo que era una lata, que hacerlo así era una lata”, agregó.

Tras su molestia, “la Quena, por supuesto, me golpeó la mesa de vuelta, con justa razón, y mira a la Fosalba y le dice: ‘A la Sigrid no le gusta su personaje, ¿lo quieres hacer tú?’. Ella venía llegando de España, había estado un año fuera”.

“Y me dice, ‘amiga, la verdad, a mí me conviene’. Y así fue el cambio de personaje. Se podría decir que la Shakira fue como un castigo, por haber golpeado la mesa“, siguió contando.

Una vez que Sigrid vio los resultados de su personaje, “la Quena me dijo, ‘¿qué onda tu suerte? Yo te doy un personaje para que te enojes y resulta que terminas feliz’“.

“Y ya que estamos en esto, yo tengo un dato rosa. Dicen que el puntaje de rating más alto de todas las teleseries en Chile fue la escena final del Iñigo (Urrutia) y yo cuando hacíamos la coreografía como pareja, ambos en el puti club, con 64 puntos”, recordó la actriz.

Eso no es todo, ya que, en esa teleserie, la intérprete nacional tuvo que trabajar muy cerca de Andrés Velasco, su expareja.

Sobre esto, Sigrid reveló que con el padre de su hijos “nos odiamos un rato. Recién separados todo el mundo se odia un rato. Pero después se pasó, y hemos sido en general muy buenos compañeros”.

“Trabajar con él fue un agrado. De hecho, la Quena tuvo la delicadeza de preguntarme. Recuerdo que me dijo: ‘Sigrid, quisiera yo contratar al Andrés, ¿no te molestaría?’. Y yo le dije, ‘¡no, no pasa nada, todo lo contrario. Dale pega!’ (Ríe) Y fue un gusto”, sostuvo.

“Mira, una de las características de él es que es un tremendo compañero“, concluyó sobre su paso por Amores de Mercado.