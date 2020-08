Renata Bravo recordó amenaza de Patricia Maldonado: “Yo tuve susto mucho tiempo”

En conversación con Sergio Lagos en Sigamos de Largo, Renata Bravo se refirió a las amenazas que recibió por parte de Paty Maldonado hace algunos años.

Todo comenzó cuando el conductor le pidió a la actriz revelar cómo lo pasó luego de imitar a la exopinóloga de Mucho Gusto, quien actualmente está en el ojo de la polémica por sus fuertes dichos.

“¿Es verdad también que alguna oportunidad recibiste amenazas de parte de algunos de tus imitados?”, le preguntó Lagos.

Frente a esto, Bravo respondió que “no quiero ser amenazada de nuevo”.

Luego, explicó que “la Paty, en un programa, dijo: ‘Cuando yo vea a la Renata Bravo, con este dedo chico le voy a sacar la córnea del ojo’“.

“No quiero justificarme, pero yo era súper pendeja en esa época, yo tenía 23 años y yo trabajaba con un libretista… Con Sergio Bravo, del De pé a pá, un caballero del humor”, comenzó explicando.

“Entonces, él me escribía los libretos y yo básicamente hacía lo que decía el libreto. Entonces, ella se enojó mucho y bueno, me ofreció esto de que me iba a sacar la córnea del ojo y yo tuve susto mucho tiempo”, reconoció.

Revisa el momento desde el 29:00 en adelante.