Confusiones y favoritos: Los memes y chistes que dejó el último capítulo de MasterChef Celebrity

Una noche que prometía intensidad y que tuvo un final inesperado y, para muchos, inexplicable. Así se podría definir el último capítulo, el número 28 de MasterChef Celebrity, donde estaba anunciada una eliminación que, finalmente, no sucedió.

De hecho, la indignación se reflejó en el hashtag #Duelosamorir, que fue parte de lo más comentado en Twitter.

Recordemos que el episodio enfrentó, en principio, a Marcelo Marocchino y César Campos preparando rack de cordero y trufa, en un enfrentamiento donde ganó el italiano, dejando al chileno muy triste y a sus fanáticos muy enojados.

El segundo duelo tuvo a Betsy Camino y Natalia Duco como protagonistas, quienes prepararon bogavante y caviar negro, en un enfrentamiento entre buenas amigas que terminó con la deportista entre los semifinalistas.

Los chistes y memes, a continuación:

#DuelosAmorir Carpentier si le dices a César que a esta altura no podía presentar asi, entonces porque no le dijiste a Marcello que a esta altura no puede seguir preparando pastas ? Cómo se nota la preferencia

— Marta Salazar (@marta_sc) August 3, 2020