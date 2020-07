“Le ofrezco mi cuerpo al senador Moreira…”: La viralizada declaración de Pamela Jiles por el 10% de las AFP

La diputada Pamela Jiles (PH) realizó este martes una viralizada declaración en Mucho Gusto de Mega, luego de su tenso cruce con Javier Macaya (UDI) en Contigo en la mañana de CHV.

El momento se dio cuando “La Abuela” fue consultada sobre su fuerte postura a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

“He rogado, he suplicado… esperaba al senador ⁦⁦(Iván) Moreira en el estudio para ofrecerle mi cuerpo si es necesario, porque para mí es importantísimo que se apruebe esta reforma para la gente“, expresó.

La momento fue compartido en redes sociales por la propia diputada, quien reiteró que “esta reforma salvará del hambre a las personas“.

Hasta ahora Moreira no ha manifestado cuál será su votación respecto a la reforma constitucional, pero este martes sostuvo en el mismo canal: “Me parece que este no es un buen proyecto”, pero “las AFP no son santas, han cometido muchos errores y también han abusado“.