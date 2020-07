Delfina Guzmán reflexiona sobre Chile desde su cuarentena: “Este país está francamente insoportable”

Delfina Guzmán, una de las más legendarias actrices nacionales conversó largo y tendido con Angélica Castro sobre su encierro, su vida y cómo ve Chile.

En el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, contó que lo más fuerte del confinamiento ha sido no poder ver a su familia, ya que comparte su cuarentena solo con una persona que la cuida. “Llevo tres meses encerrada… no me importa estar encerrada, lo que me importa es el aislamiento, no poder ver a mi familia, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es atroz no ver a mi gente. Lo único que me tira para arriba es mi nieta (Rafaella)… despierto media bajoneada, me la muestran en la mañana por zoom, la veo y soy feliz”, contó.

Y también, ligado a su familia, reveló uno de sus más grandes dolores. “Me quitaron la tuición de mis hijos a los 27 años, mi familia consideró que yo no tenía dedos para el piano y le dieron la tuición al papá”, indicó, en una experiencia que aún le produce angustia y que la alejó de ellos por cerca de 7 años. “Me contrató la Universidad de Concepción y venía todos los sábados y los domingos, estaba con ellos en el día y volvía en la noche porque tenía que estar el lunes en el ensayo”, reveló, aún sin explicarse “qué pasó, cómo cedí, cómo no empecé a patalear… es lo único que me da vuelta, no haber peleado eso”.

Guzmán aprovechó de repasar a sus amistades y afectos, reconociéndose como “el ser más privilegiado del país”. “Tengo a gente que me cuida, compañeras de trabajo, la Coca Guazzini, la Claudia Di Girolamo… mi familia que ya te la expliqué… el privilegio que significa tener todas esas cosas. Son preciosos mis nietos, me entretengo con ellos, mi vida familiar es lo más impresionantemente buena que te puedas imaginar”, celebró la actriz, quien también repasó su relación con Chile.

“La torre Eiffel es una rotería al lado de la cordillera de los andes, qué país tan lindo, Nicanor Parra dijo: Chile es un paisaje. Este es un país demasiado precioso… pero de repente siento que no pertenezco a nada, un sentimiento de orfandad, esa es la sensación que tengo, está muy raro este país, la comunicación en las personas, el conversar, el tiempo, el país está atontado, está como tonto…este país está francamente insoportable”, admitió, dándose espacio para agradecer el cariño de la gente con ella y los intérpretes locales.

Revisa la conversación completa, aquí: