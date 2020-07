Iván Moreira: “Las AFP no son santas, han cometido muchos errores y también han abusado”

El senador Iván Moreira aseguró que el retiro del 10% de los fondos de las AFP “no es un buen proyecto”, pero advirtió que las administradoras “han cometido muchos errores”.

“Las AFP no son santas, han cometido muchos errores y también han abusado, pero eso no significa que por esa razón la gente va a sacar el 10%, porque hay muchos chilenos, que a mi juicio, no tienen por qué gastar sus ahorros, es el Estado el que tiene que ayudarlos en pandemia”, dijo en entrevista con Meganoticias.

“Me parece que este no es un buen proyecto, pero seamos honrados, nos hemos visto entre la espada y la pared, y hemos tenido que presionar a nuestro Gobierno, no me gusta hacer las cosas así”, agregó.

“Nosotros lo que queremos ver son los anuncios que van a hacer, dentro de las próximas horas y esperamos que esos anuncios reviertan la decisión de muchos parlamentarios de cómo van a votar“, sumó.