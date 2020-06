“Está un poco complicada la cosa”: Patricio Frez fue nuevamente internado por el cáncer que padece

Luego de haber sorteado el Covid-19, en medio de su tratamiento contra el cáncer de hígado que padece, el locutor Patricio Frez fue nuevamente internado producto de complicaciones en su enfermedad.

Un comunicado de la iglesia cristiana Renuevo encendió las alarmas. “Tuvo una complicación en su estado de salud, lo anterior motivó su traslado a la Clínica San Carlos de Apoquindo (de la Universidad Católica), donde se encuentra siendo sometido a diferentes exámenes“, señaló la comunidad religiosa en el escrito.

Luego, el propio comunicador conversó con LUN para entregar detalles de su estado de salud. “Está un poco complicada la cosa, estoy en la clínica por el problema del hígado. Hay que seguir no más“, señaló la histórica voz en off de los matinales.

Frez explicó que “me subió la bilirrubina y tengo líquido en el estómago. Eso me saca del estudio clínico que me están haciendo. Éste incluye inmunoterapia y quimioterapia, así es que estoy acá por una punción que me tienen que hacer”.

“El hígado está muy malo y la vena porta está con un trombo, y eso es peligroso, según los médicos”, agregó el locutor, en alusión al conducto que transporta sangre al órgano.