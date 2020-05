Conflicto entre Botota Fox y Betsy Camino en “MasterChef Celebrity” molestó a jueces y televidentes

En el último capítulo de MasterChef Celebrity Chile de Canal 13, Botota Fox y Betsy Camino tuvieron una discusión delante de los jueces.

Cabe recordar que el episodio también estuvo marcado por la eliminación de Daniela Palavecino por un error que cometió.

El problema entre el transformista y la cubana ocurrió en la primera prueba, donde tenían que preparar dulces de La Ligua: chilenitos, cocadas, empolvados y alfajores.

En medio de este desafío, Betsy le regaló unos de sus alfajores a Botota, pero cuando estaba por terminar la prueba, la modelo se percató que no tenía la cantidad de dulces necesarios para el reto.

“¡Los regalé y ahora me faltaron!”, le gritó Camino a sus compañeros que estaban en el balcón. A lo que Fox contestó: “Tranquila, yo también me equivoqué”.

Sin embargo, la polémica se desató cuando el jurado llamó a Betsy y Botota. “A ver, aquí va un tirón de orejas para ambas“, comenzó diciendo la chef Fernanda Fuentes.

“Si bien es una cocina para preparar en conjunto, esta prueba era individual. No vamos a probar sus preparaciones“, agregó.

Ante esto, Botota Fox se defendió diciendo que había terminado todos sus dulces: “No es culpa mía. Ella me lo regaló, yo no se lo pedí“, argumentó.

“Yo lo hice con el afán de ayudarte. No te ayudo más entonces“, respondió Betsy.

La discusión entre ambas provocó el enojo del chef Chris Carpentier, quien aseveró: “¡Basta! Estamos dentro de una cocina. Me están faltando el respeto. ¡Les estoy diciendo que se callen!“.

Finalmente, Botota Fox se molestó: “No me parece justo. Yo me voy“, amenazó. No obstante, volvió a su puesto y siguió en competencia.

Debido a la actitud de Botota, usuarios en redes sociales criticaron duramente al transformista.

Revisa aquí parte del momento y algunos comentarios (para revisar el capítulo completo haz clic aquí):

Al principio La Botota era una de mis favoritas, pero ahora me choca su mala onda, cero auto critica, fue ella quien pidió una galleta y hasta le agradeció a la Betsy y después se hace la gil, esta todo grabado 🤦‍♀️🤦‍♀️👎👎👎 #DulceRetoEnMC #MasterChefCelebrity — Karen (@Karenderick) May 11, 2020

Jamás se debe dar la espalda a alguien que te presta su ayuda, y mucho menos apuñalar ese gesto con tal de salvarte tu. Egoísmo y soberbia, es lo que tiene Botota#MasterChefCelebrity#dulceretoenmc pic.twitter.com/owKMcGk7O0 — Nido (@Nido67080697) May 11, 2020

Betsy no es santa de mi devocion, pero horrible lo que hizo la Botota!

Ademas cual es la idea de mentir? Si te tienen grabada!#DulceRetoEnMC pic.twitter.com/NDyyMx6ga8 — Makrciana (@MakrcianaModeOn) May 11, 2020

Me di cuenta lo venenosa, envidiosa y mala leche que es la Botota, tipa decepcionante #dulceretoenmc #masterchefcelebritychile @MasterChefChile — Carito (@karol_ina12live) May 11, 2020