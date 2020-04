Periodista se hizo viral a nivel mundial por despachar desde su hogar sin pantalones

El periodista de ABC News, Will Reeve, se hizo viral a nivel mundial mientras se encontraba haciendo un despacho en vivo desde su hogar. Esto, porque el reportero decidió vestirse de manera formal desde “la cintura para arriba”, sin pensar que la cámara y los CG le jugarían una mala pasada.

Will, quien es hijo del fallecido actor Christopher Reeve (Superman), estaba informando en Good Morning America sobre el estado de las farmacias en Florida, sin darse cuenta de que los televidentes podían ver que él estaba en calzoncillos.

El periodista se dio cuenta de la situación luego de que le comenzaran a llegar cientos de mensajes en redes sociales, donde el público lo molestaba por trabajar sin pantalones.

Tras el bochorno, Will Reeve compartió un mensaje en sus redes sociales refiriéndose al tema. “Cuando el trabajo desde casa sale mal”, parte el tuit. “Tratando de ser eficiente, me preparé con demasiada anticipación para hacer ejercicio después de salir al aire. El ángulo de la cámara, mis amigos, mi familia y un montón de gente que no conozco en redes sociales me han hecho replantearme mi rutina matinal”, agregó.

Finalmente, señaló que “cualquier consejo de estilismo por todos los que se ponen pantalones, cinturón y zapatos para hacer sus informes desde casa, son bienvenidos. Ahora, de vuelta al trabajo, con pantalones”.