“Olguita Marina” reveló las cosas que haría para enfrentar la cuarentena y los “ahogos”

En esta emergencia sanitaria por el Covid-19 se ha hablado mucho de Sucupira y quienes vivieron la década de los 90 siempre están preparados para esta conversación. La célebre teleserie de TVN ya fue invocada hace unas semanas, debido a que el alcalde Federico Valdivieso —interpretado por Héctor Noguera— fue el primero en decretar cuarentena en la localidad. Por supuesto, en términos de ficción.

Esta semana fue el turno de Carmen Disa Gutiérrez, actriz que dio vida a Olguita Marina, quizá el personaje más recordado de la historia que la señal estatal emitió en 1996. En conversación con el diario HoyxHoy, detalló qué haría en esta cuarentena la mujer que se caracterizaba por sus “ahogos”.

Acerca de cómo se sentiría Olguita, señaló que “yo creo que atacada. Sí, atacada. Para ella sería tremendamente difícil, porque a ella le gusta salir, estar en contacto con la gente, conversar, viajar, ir al norte, al sur, amigos por todas partes de Chile”.

Sobre las actividades de este personaje en el encierro, la actriz detalló que “lo primero que haría es poner música y bailar salsa, estaría chateando con sus amigas, hablando por teléfono, inventando cosas. Estaría vuelta loca, que es un poco lo que nos está pasando a todos, que es tratar de generar energía en otros lados. Ella estaría inventando nuevas prendas de ropa, se cambiaría el color del pelo”.

Carmen Disa Gutiérrez también se refirió a los comentarios que se produjeron en ese entonces por las actitudes que tenía Olguita Marina, quien solía arrancar de Sucupira dejando solo a su esposo, el farmacéutico Segundo Fábrega (José Soza). También recibía el cuestionamiento de las conservadoras hermanas Lineros, quienes eran interpretadas en ese entonces por Coca Guazzini, Patricia Rivadeneira y la fallecida Anita Klesky.

“Me acuerdo que tuve un par de discusiones con directores pesados y machistas que decían que la Olguita iba a puro tirar no más y yo les dije que no, y se mantuvo mi postura, de que era mucho más que eso, quizás tenía un par de canitas al aire, pero ella tenía un espíritu libre. A ella le gustaba salir, conversar, era muy sociable. Su marido era más apegado a lo convencional, le gustaba el tango, a ella le gustaba la salsa, entonces yo inventé muchas cosas de mi personaje y fue un trabajo muy bonito de los dos”, recordó.