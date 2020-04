Francisca Gavilán habló sobre el peso de interpretar a “Eliana” en Verdades Ocultas

La actriz Francisca Gavilán se sinceró sobre el peso que tiene interpretar a “Eliana” en Verdades Ocultas, una de las villanas más grandes de la producción.

En conversación con LUN, la destacada actriz nacional reconoció que “es fuerte hacer estos personajes tan intensos, aunque a mí me encantan. Nunca me había tocado hacer de mala en televisión y para mí ha sido toda una experiencia”.

En esa línea, aseguró que “en mi vida normal soy una mujer súper intensa, lloro y me río un montón. No sé si será por mi condición de actriz, pero vivo muy intensamente. Me gusta mucho vivir así”.

En la entrevista contó la particular acción que hace cuando graba con Beltrán Izquierdo, el joven actor que da vida a Cristóbal/Tomasito. “Me pasan muchas cosas al preparar las escenas, pero la catarsis la vivo actuando. Claro que cuando me toca grabar con Beltrán, que es un niño y lo tengo que tratar tan mal, le pido perdón”.

Finalmente, se refirió al asesinato de su excómplice y amante, Marco, catalogándolo como uno de los momentos más duro que ha protagonizado en la ficción.

“A veces me agoto. La escena de la muerte de Marco fue ruda. Además que yo también estaba en una época súper dura de mi vida, entonces me tocó en paralelo eso. Me pasaron cosas familiares, como la muerte de mi hermana y yo haciendo de mala. Era del canal a la casa y en todos lados despidiéndome en el fondo. Fue fuerte”, concluyó.