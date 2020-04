A lo “Star Wars”: Ramón Ulloa explicó cómo se gestó su holograma en las noticias

Debido a las medidas sanitarias que Canal 13 tomó en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, sólo un periodista puede conducir el noticiario de la estación, T13. En esa labor ha estado Mónica Pérez, aunque durante esta semana estuvo acompañada por su colega Ramón Ulloa.

Sin embargo, como el periodista no podía estar en el estudio, se presentó en forma de holograma, lo que desató los comentarios —entre ellos los de sus hijos— porque las imágenes remitían a la forma de comunicación utilizada en la saga de Star Wars.

“Esto no es un simple chiche que usamos en las noticias. Ahora con esto de la distancia social y que trabajamos menos gente presencialmente en el noticiero nos ha resultado bastante útil“, señaló Ulloa en entrevista con LUN.

El propio conductor de noticias explicó cómo se arman estos hologramas: “Esto se hace por parte, donde el trabajo más largo lo hace el equipo de gráfica del área de prensa. Todo empieza eligiendo el tema del que vamos a hablar. Luego hago una especie de storyboard y escribo el libreto. Después esa información la traducen en gráficas que se ven en el noticiario. Cristián Díaz, el editor gráfico, coordina la puesta en escena”.

Tras este esquema, el periodista graba las escenas sobre un fondo verde, con las posiciones marcadas. “Luego, llevan ese video, me recortan y me ponen ahí junto a las gráficas”, agregó.

Consultado sobre los memes que generó esta aparición, Ulloa dijo que “mis hijos me mostraron varios. Me gustó mucho y me reí harto con mi versión de Leia”.

En una galaxia muy muy lejana, Ramón Ulloa pic.twitter.com/5CGuAbF5mh — Gerardo (@GerardoLJE) April 10, 2020

Nose si estaba viendo a Ramón Ulloa o a Zordon dando instrucciones para salvarnos del #FindelMundo pic.twitter.com/s5nR7rqvZN — Fernando andres (@Taismanzana) April 8, 2020

El día que Ramón Ulloa se convirtió en Zordon #T13 pic.twitter.com/81zABmyQ3o — Kame (@KameHameJuan) April 10, 2020