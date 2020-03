Reducción de personal y teletrabajo: las medidas de Canal 13 en medio de la emergencia por el coronavirus

Diversos medios de comunicación han tomado medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus presente en Chile. Canal 13 estableció una serie de medidas para proteger a sus trabajadores y para ello mantendrá la menor cantidad posible de personas dentro de sus instalaciones, con el fin de al menos asegurar su operatividad.

En esa línea, desde la señal de Luksic informaron que se implementará teletrabajo para un grupo de personas consideradas de riesgo: embarazadas y sus esposos, mamás o papás de recién nacidos, trabajadores mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas complejas, inmunodepresivos, trabajadores que vivan con personas de la tercera edad o enfermos graves, entre otros.

En cuanto al área de prensa, los noticiarios del canal serán conducidos por un solo periodista y se redujo la presencia de un 15% del personal en la sala de redacción. De manera paulatina se aumentará este porcentaje, el que podría alcanzar el 50%.

También habrá medidas de sanitización, como el uso de alcohol isopropílico para la limpieza y desinfección de equipos y toallas con cloro, además de cambios en ciertos instrumentos —como las esponjas de los micrófonos— para facilitar su aseo. El personal de maquillaje y peluquería trabaja con mascarillas y desinfectantes.

En el matinal Bienvenidos habrá un sistema de teletrabajo con periodistas y productores. En el set estarán los conductores —los titulares son Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos— y un número reducido de panelistas. Las entrevistas a invitados se harán vía telefónica o Skype.

Similar medida tendrá el late Sigamos de Largo, cuyas reuniones de pauta son virtuales o al aire libre en corto tiempo. También serán citadas al canal las personas estrictamente necesarias, esto es, el equipo editorial y periodístico.

El canal también prepara su nueva teleserie “La Torre de Mabel”. Las grabaciones de esta ficción se detuvieron para reorganizar el calendario de acuerdo a la contingencia. Por lo tanto, los integrantes del equipo evitarán el transporte público, realizar la filmación evitando la hora peak y posponer escenas de intimidad física. También se hará un seguimiento a los potenciales casos de riesgo.

El estelar Bailando por un Sueño grabará sus capítulos sin público ni representantes de fundaciones. Habrá protocolos de higienización en tanto en el estudio como en las salas de ensayo y se reducirá el flujo de personas. Se intervendrán las coreografías para evitar los contactos muy directos y de los 13 bailarines que componen el staff permanente, participarán grupos intercalados de 6 y 7, respectivamente.

En cada capítulo bailarán dos o tres parejas y no habrá “pareja back up”, vale decir, no existe la posibilidad de que alguna pareja anunciada no alcance a bailar.

Sumado al uso restringido de los maquillajes, de forma individual, la movilización se hará por separado, con el fin de evitar el uso del transporte público.