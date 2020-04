“Abuelita Naná” se vio por primera vez en MasterChef: “Me emocioné, me corrieron las lágrimas”

Canal 13 puso en pantalla la primera temporada de MasterChef Chile, formato que debutó con éxito en la pantalla chica y que tuvo a personajes memorables. Uno de ellos es Eliana Hernández, más conocida como la “abuelita Naná”, quien conquistó a los televidentes con su sencillez y ternura.

En el concurso realizado en 2014, la cocinera conquistó al trío de jueces de ese entonces: Chris Carpentier —quien ha permanecido en la franquicia y en la señal—, Yann Yvin y Ennio Carota. Actualmente, Hernández tiene 90 años y recuerda con cariño el programa.

Así lo contó la propia exconcursante de MasterChef a LUN. “Menos mal sigo siendo autovalente, así que vivo sola en la misma casita en Pedro Aguirre Cerda. Mis hijos viven preocupados de mí y me abastecen con mis cosas”, señaló.

Tras el reestreno de la competencia culinaria, “Naná” reconoció que se vio por primera vez en pantalla. “La verdad es que me emocioné… Me corrieron las lágrimas. Me dije a mí misma ‘por Dios que estoy abuelita’, yo todavía creo que soy joven. Nunca me vi en ningún programa. Es primera vez que me veo. Me daba como nervios y pensaba ‘cómo voy a estar haciendo esas cosas a mi edad, jajajá'”, expresó.

Respecto de si ha visto a alguno de sus compañeros, la exparticipante dijo que “con ninguno, porque están todos ocupados. Yo no me siento, pero sí me gustaría juntarme con ellos algún día“.