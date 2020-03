Matthei por dictamen de Contraloría: “No lo voy a acatar”

La mañana de este jueves la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, visitó un matinal nuevamente y se refirió al dictamen de Contraloría sobre esto.

Cabe recordar que la entidad fiscalizadora explicó que le pidieron a las autoridades comunales que “no sean panelistas, no que no participen en TV“.

Ante esto, Matthei sostuvo en Bienvenidos de Canal 13 que “si me invitan a cocinar, voy a venir igual. Si me invitan a tocar piano vengo a tocar piano. El ente controlador no tiene ninguna facultad para impedírmelo. ¿Qué facultad tiene?”.

“Tanto en la forma como en el fondo, se metió en cosas que nunca debió haberse metido y yo por lo menos no lo voy a acatar“, indicó.

Alcalde Joaquín Lavín

Por otra parte, la jefa comunal afirmó que Contraloría quiso perjudicar al alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, porque es principal candidato del oficialismo para ir a las próximas elecciones presidenciales.

“Tiene un tufillo político contra Lavín. Es demasiado obvio y yo he estado en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho el contralor y ya ha hecho harto. Si alguien se fuera a recurso de protección por esta materia, el contralor volvería a perder”, aseveró.

Finalmente, espetó que “voy a venir todas las veces que me inviten, ¿está claro, Contralorito?“.