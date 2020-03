Contralorito aclaró con meme dictamen por participación de alcaldes en televisión

Contralorito aclaró con un meme el dictamen que hizo la Contraloría General de la República sobre la participación de alcaldes en televisión y radio.

“Dictaminamos que los alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen entrevistas o sean contactados por algún tema“, escribió el personaje en Twitter.

Parte del meme dice que “sólo les pedimos que no sean panelistas, no que no participen en TV“.

“Ahora si esa persona prefiere renunciar a su cargo y dedicarse a ser panelista, que el canal le pague y no el Estado. Que decida”, agregaron.

“Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, advirtieron.

Revisa aquí el meme: