Aníbal Pachano lloró en el último capítulo de Bailando por un sueño antes de su suspensión

Aníbal Pachano, el estelar jurado argentino que trajo el espíritu argentino a la versión chilena de Bailando por un Sueño, se despidió entre lágrimas del espacio que anunció su suspensión temporal.

Primero, eligió por referirse a sus dichos frente al coronavirus y a la frase que despertó la polémica al otro lado de la cordillera: “No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente”.

“Me invadió el pánico y el miedo. Dos cosas que había solucionado en mi resiliencia del cáncer. De sacarlas y de borrarlas de mi diccionario. Hice una falta de respeto al presidente de la nación argentina, que se tergiversó, se manipuló, se utilizó y muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares”, explicó el artista, paciente de VIH que además tuvo cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Además, relató las consecuencias de esa frase. “Mucha gente del público argentino me deseó la muerte, me dijeron sidoso de mierda, a mi familia, a mi hija, que obviamente no van a estar en el archivo telefónico porque bloqueo toda la mala onda. Porque uno se puede equivocar en la vida”, reveló.

Luego, Pachano pasó a explicar sus dichos. “Yo nunca hablé de que no había que hacer (cuarentena) y guardarse en su casa, sino que todo lo contrario, yo vivo en un hotel, encerrado en una habitación. Con todos los cuidados que tuve que tener y que aprendí a tener, porque ninguno de todos esos que me insultaron sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo“, relató.

“Porque le guste a quien le guste y sea en el rango que sea, esta enfermedad (COVID-19), que para mí no me cabe duda que está provocada, se sabía de hace mucho tiempo, y se tardaron mucho tiempo en tomar las resoluciones”, dijo enérgico.

Posteriormente, aseguró que llegó al país, en una aventura que comenzó en el Festival de Viña “con toda la esperanza”. “Fue un gran permiso de poder mostrar que yo soy un ser humano, buena persona y, por más que sea un reality, el juego del malo me hartó, porque yo no soy una mala persona”, expresó entre lágrimas.

“Las enfermedades son escalones de la vida para aprender, aunque estén provocadas, como también estuvo provocado el HIV, pero hay que tener cojones para decir estas cosas. Primero se probó en un mono, luego en los seres humanos, ahora se probó en un murciélago y acá estamos con una enfermedad y una pandemia mundial de la cual todos nos tenemos que hacer cargo, pero no ciegos y sordos”, declaró el jurado.