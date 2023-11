“Lo que no se ve no se conoce, si no se habla, no se conoce“, fue parte del testimonio que durante la mañana de este sábado 11 de noviembre dio Vanessa, madre de Enrique, en Teletón 2023.

La familia de Enrique llegó de forma especial hasta Teletón 2023 para contar la historia que desde los dos meses de edad de su hijo los ha ligado al Instituto Teletón de Santiago debido al diagnóstico de artrogriposis con el que nació.

Vanessa y su marido Carlos son españoles y estuvieron varios años viviendo en Chile, donde ella quedó embarazada sin saber que el diagnóstico de su bebé los haría conocer de cerca la labor de la Teletón.

“Es un centro de excelencia”

Así, tras ver la historia de Enrique, cómo fue tratado en Chile y contar que tras la pandemia del covid-19 decidieron volver a España -desde donde viajaron especialmente para estar presentes en Teletón 2023-, se refirieron a lo difícil que ha sido volver a tener en ese país europeo el tratamiento y las redes que tenían en Chile.

“Cuando nació Enrique, la familia nos decía que por qué no volvíamos, y no queríamos violver por Teletón. A él también lo atendian en el Calvo Mackenna, y fuimos postergando la vuelta a España hasta que la pandemia nos hizo reflexionar un poco más y nos hizo volvernos con mucho miedo. En España está siendo difícil construir todo con lo que teníamos acá”, reconoció Vanessa en el teatro Teletón.

Por su parte, el padre de Enrique puntualizó que Teletón “es un centro de referencia, de excelencia, de muchos profesionales, con una guía que nos ayuda en ese proceso largo, para una persona con discapacidad“.