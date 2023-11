¡GTA 6 podría estar muy cerca! Anuncian ventana de lanzamiento para un nuevo tráiler

Durante la mañana de este miércoles, 8 de noviembre, Rockstar Games dio a conocer la ventana de fecha estimada para liberar el primer tráiler oficial del “próximo” GTA, con altas posibilidades de que sea el 6. Revisa los detalles a continuación.

Tras varios años de espera, y muchos meses de especulaciones que se han ido intensificando, finalmente podría llegar el que debe ser el anuncio más esperado por la comunidad gamer.

Lejos de las filtraciones y los reportes de insiders, esta vez fue la propia compañía desarrolladora del exitoso juego quien dio la noticia. Esto, en el marco de los preparativos de un nuevo aniversario.

A través de sus redes sociales compartieron un amplio comunicado firmado por el presidente Sam Houser. “El mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan”, comienzan.

“En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento, y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esa evolución”, continúa.

Respecto a GTA, no se especificó con claridad de que será el 6. Detallaron: “estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto“.

Así, habrá que seguir esperando a nuevos reportes y ver de qué se trata realmente este adelanto.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023