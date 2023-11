Access Controller de PlayStation obtiene dos reconocimientos mundiales a un mes de su lanzamiento

El joystick de PlayStation diseñado especialmente para la accesibilidad en videojuegos fue reconocido internacionalmente bajo prestigiosos parámetros que reflejan su buen rendimiento y motivación principal.

De manera concreta, el Access Controller, lo que en un principio se conocía como el Project Leonardo fue galardonado con el Good Design Gold Award 2023. Así, se posiciona como un elemento clave en el diseño y la apuesta en el futuro del gaming.

Tal y como expresan en su sitio web, los Good Design Awards son “un mecanismo integral de evaluación y promoción del diseño único en Japón. Junto con la Marca G, ha sido reconocido por un amplio abanico de personas durante más de 60 años, y ha continuado sus actividades para mejorar la vida de las personas y la sociedad a través del diseño”.

Para este caso, el jurado destacó que en el producto de Sony Interactive Entertainment (SIE) “se ha implementado, con delicados detalles, el fruto de numerosas conversaciones con los usuarios“. Además, se hace énfasis en cómo PlayStation logró recabar diferentes voces y visiones al momento de diseñar el Access Controller.

Bajo la misma línea, ven con optimismo la próxima llegada del producto al mercado, asegurando que “el hecho de que el precio no sea especialmente elevado indica la clara y firme intención de la empresa”.

Personalización y uso del producto

Además de este galardón y reconocimiento recibido por el joystick de PlayStation, la prestigiosa Times Magazine ha elegido el Access Controller dentro de la categoría de The Best Inventions of 2023.

El ‘Project Leonardo’ de PlayStation 5 se lanzará oficialmente el 6 de diciembre de este año. La apuesta es seguir acercando cada vez más los videojuegos a todos. Este dispositivo integra diferentes funciones, configuraciones e incluso botones adaptables para personalizar la experiencia de cada usuario.

Según el más reciente post de este control en el Blog de PlayStation se apunta a “todas las formas creativas en que la comunidad de accesibilidad personalizará y usará el Access controller para disfrutar de los juegos”.