iPhone 15: el problema que podría complicar a quienes compren el nuevo teléfono

La espera para la llegada del iPhone 15 finalmente acabó. De hecho, el nuevo y ansiado teléfono de Apple comenzó su preventa durante este viernes 20 de octubre.

Esta versión del dispositivo inteligente cuenta con una serie de cualidades como un puerto USB tipo C, una cámara de 48 megapíxeles y una pantalla que puede alcanzar las 6,7 pulgadas.

Y precisamente en la amplia pantalla podría radicar un problema importante para aquellos que quieran hacerse con un ejemplar. Esto particularmente en el iPhone 15 Pro Max.

Al menos durante los últimos días, y en algunos foros de internet, distintos usuarios de la marca que ya usan el smartphone se quejaron de que en este se presenta un problema llamado burn-in.

Básicamente, después de que la pantalla muestra una imagen estática durante mucho tiempo, esta se queda pegada en el fondo. Un fenómeno que es especialmente sensible en estos aparatos que tienen un panel OLED como base.

This is my new iPhone 15 Pro Max, screen burn in only in three weeks ? @AppleSupport @Apple pic.twitter.com/fcg9MuMA80

— 钦定与续命 (@popkartiphone) October 17, 2023