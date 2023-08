“Call of Duty Modern Warfare 3” podría ser anunciado la próxima semana

El mundo gamer se mantiene atento a Call of Duty, específicamente a lo que pueda pasar con Modern Warfare 3, ya que durante las últimas jornadas se ha hablado bastante sobre un pronto anuncio oficial por parte de los desarrolladores.

Hace poco más de una semana comenzó a circular un rumor que daba cuenta sobre el posible logo del juego. Esto, ligado a la campaña publicitaria junto a una reconocida bebida energética. El impacto fue tal, que desde las cuentas oficiales de CoD respondieron con algunas bromas ante el hecho.

Si bien desde Activision e Infinity Ward no han desmentido ni confirmado nada, los fanáticos del título se mantienen ilusionados por cómo se han llevado las cosas. Además, las redes sociales se volvieron a encender con una curiosa publicación de Call of Duty en Twitter (X).

“Bromas sobre ti, arte clave real aquí. Compartiremos nuestras habilidades artísticas y aún más la próxima semana“, escribieron desde la cuenta oficial del juego, acompañado de un llamativo dibujo.

A raíz de esto, la comunidad comenzó a especular rápidamente con un posible anuncio; pero no una cualquiera, ya que se habla que podrían anunciar de manera oficial el Modern Warfare III.

De todas formas, hay que enfatizar que esto debe llevarse como un simple rumor, ya que no hay otro tipo de información al respecto, y porque ninguna empresa detrás del videojuego se ha referido de manera concreta a una nueva entrega. Por el momento, el foco ha estado puesto en actualizaciones de los títulos ya en el mercado y de jugabilidad online.

Jokes on you, real key art here.

We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr

— Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023