¡Agentes de primer nivel! Call of Duty confirma colaboración con Tomb Raider

El mundo gamer vuelve a revolucionarse con otro anuncio de Call of Duty, ya que ahora oficializó un atractivo junte con otra popular franquicia, Tomb Raider. Hay que recordar que hace un par de días confirmó a reconocidos cantantes.

La quinta temporada de la modalidad online del juego está cada vez más cerca y Activision se ha empeñado en que sean grandes momentos, incluso con posibilidad de atraer nuevos jugadores. Para esto, además de ofrecer actualizaciones de material y contenido, sumará las skins de Snoop Dogg, Nicki Minaj y 21 Savage.

Pero la llegada de los raperos no será la única aparición de personajes, ya que tendremos a otro rostro, aunque directamente ligado a los videojuegos. Se trata de Lara Croft, representando un gran crossover.

Hay que destacar que esta será la primera vez que el título de Crystal Dynamics y Square Enix colaborará con Activision, pero no será su debut en Battle Royale, ya que Croft también ha estado presente en Fortnite.

Por el momento no hay muchos detalles en torno al personaje, su equipamiento ni apariencia. Pero ya se sabe del modo en que llegará y cuándo lo hará.

Si bien no hay fecha exacta, se habla de que llegará a mitad de temporada, es decir, a comienzos de septiembre. Hay que recordar que la temporada 5 comenzará el 2 de agosto. Lo que sí está confirmado, es que la protagonista de Tomb Raider llegará en un formato de paquete, por lo que tendría presencia en Call of Duty Warzone y Modern Warfare II.

It's a Showdown. Everything you need to know about Season 05 of Call of Duty #Warzone and #MWII 👉 https://t.co/usEXTNw5aC

😱 Call of Duty 2023 in-game Reveal Event

👥 New Faction Showdown Event

📍 Two 6v6 and Two Gunfight MP maps at launch

🎵 50 years of hip-hop celebration pic.twitter.com/PYxbsIL8dn

— Call of Duty (@CallofDuty) July 27, 2023