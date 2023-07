Zona de guerra con estilo: Snoop Dogg y Nicki Minaj llegan a “Call of Duty”

Durante las últimas horas de este viernes, se anunció de manera oficial una nueva y atractiva colaboración de Call of Duty, esta vez con las populares estrellas musicales y mundialmente conocidas, Snoop Dogg y Nicki Minaj.

No hay dudas de que el shooter de Activision es uno de los títulos más populares en el mundo gamer a día de hoy. Esto, por diferentes razones, incluyendo los interesantes personajes que llegan al campo de batalla.

A lo largo de los años hemos visto a Rambo, Frank (Donnie Darko), Terminator, Billy (Juego del Miedo), Ghostface, Messi, Neymar y Pogba, entre otras muchas figuras de diferentes franquicias y ámbitos del entretenimiento.

Ahora se anunciaron dos nuevas estrellas ligadas al mundo de la música, específicamente ligadas al rap. Por una parte, tendremos el debut de Nicki Minaj, quien llegará con una llamativa skin, fiel a su estilo y actitud.

Además, destaca por ser el primer personaje basado en una mujer real; hasta ahora, todas habían sido operadoras de personajes femeninas ficticias. Esto, sumado a los famosos que eran únicamente hombres.

Nicki Minaj is coming to Call of Duty 🩷 pic.twitter.com/CFYwhjWfUL

Por otra parte, tenemos el regreso de “Doggfather”, el popular rapero que ya ha participado en un par de ocasiones previas con “CoD“. Hay que recordar que también tuvo su skin en Warzone 1 con variados aspectos.

En esta ocasión, sigue la línea de lo visto anteriormente, con su toque de elegancia y flow rapero, con esos inconfundibles toques de dorado. Pero esta vez parece tener una actitud más seria y dispuesta al combate, diferente a lo distendido que estaba en el juego pasado, donde portaba mucha marihuana y estaba rodeado de humo.

The Doggfather returns. @SnoopDogg is coming back to Call of Duty. pic.twitter.com/dS9HkMQdVQ

La llegada de Snoop Dogg y Nicki Minaj es bastante especial y va mucho más allá de una estrategia para atraer jugadores a Call of Duty o incentivar a la compra dentro del juego, ya que hay una razón conmemorativa detrás.

Ambos cantantes se sumarán al exitoso shooter bajo el marco de la celebración de los 50 años de Hip Hop. Así, la cultura del rap norteamericana que tiene impacto en todo el mundo, marcará presencia (una vez más) en el mundo gamer.

Junto a Dogg y Minaj, 21 Savage también se unirá al juego, aunque aún no se revela su apariencia definitiva y no se conoce mucho detalles. Los personajes se sumarán la quinta temporada de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare II,el próximo 2 de agosto.

It's a Showdown. Everything you need to know about Season 05 of Call of Duty #Warzone and #MWII 👉 https://t.co/usEXTNw5aC

😱 Call of Duty 2023 in-game Reveal Event

👥 New Faction Showdown Event

📍 Two 6v6 and Two Gunfight MP maps at launch

🎵 50 years of hip-hop celebration pic.twitter.com/PYxbsIL8dn

— Call of Duty (@CallofDuty) July 27, 2023