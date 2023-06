“Super Mario RPG” tendrá un remake para Nintendo Switch

Durante la mañana de este miércoles, 21 de junio, se anunció de manera oficial la realización de un remake de Super Mario RPG para Nintendo Switch.

En el marco del Direct 2023 se dieron a conocer varias noticias importantes entre las cuales, como suele ser, las más comentadas han sido las relacionadas a la popular franquicia del plomero.

Los desarrolladores japoneses confirmaron que revivirán un gran clásico de la firma, lanzado originalmente en marzo de 1996 para SNES.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars tendrá una nueva versión para la nueva generación de consolas de Nintendo. Esto claramente considera varias mejoras que responden a la tecnología actual.

De todas formas, la renovación de gráficas, música y muchos otros detalles, no afectarían la jugabilidad, lo que aumentan aún más las expectativas de los seguidores. Es decir, el juego mantendrá su esencia.

Los diferentes escenarios de los mundos con perspectiva isométrica volverán mejorados y también se repetirá la mecánica de lucha con equipos de hasta tres personajes.

Todo esto se puede apreciar con el primer tráiler oficial del remake de Super Mario RPG para Nintendo Switch. Respecto a su lanzamiento, su fecha está agendado para el 17 de noviembre de este 2023. Puedes revisar más detalles AQUÍ.