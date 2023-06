El Mundial Femenino de Fútbol llega al FIFA 23

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Fútbol Femenino 2023 y, además de iniciar con la cita planetaria más importante del deporte, también se celebrará su llegada al FIFA 23.

El fútbol sigue demostrando por qué es apodado el “deporte rey”, con una fuerte presencia y millones de seguidores en todo el mundo. Además, con una gran representación en el mundo de los videojuegos.

Bajo este escenario, el juego FIFA es uno de los más populares enfocados en esta actividad y, gracias a su acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación, cuenta con varias licencias muy atractivas.

Desde finales del 2022 ya podemos disfrutar de un modo especial por el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar. Pero eso no es todo, ya que los desarrolladores también consideraban la llegada de la Women’s World Cup que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda.

El evento deportivo más significativo de esta división femenil comenzará a partir del 20 de julio y el videojuego de Electronic Arts se sumará a la fiesta.

Para esto, se sumará un modo especial en el que podremos disputar la Copa con las selecciones que lograron clasificar al torneo más prestigioso.

Además, del Mundial de Fútbol Femenino, el FIFA 23 también nos ofrecerá diferentes modalidades de juego para disfrutar de la experiencia al máximo.

Lidera a tu país: es una especie de modo carrera futbolista pero centrado únicamente con la selección durante la Women’s World Cup. Tal como el modo original, puedes crear una jugadora desde cero o elegir alguna; también puedes elegir si controlar al equipo entero o solo a tu futbolista.

Partido rápido: el clásico Kick Off para poder disfrutar un duelo clásico pero con las licencias de la Copa del Mundo. Si bien aún no se confirman las limitaciones, se estima que solamente se podrá jugar a nivel local, ya sea con un amigo en la misma consola o contra la CPU.

Torneo FIFA Women’s World Cup: se trata del modo campeonato pero adaptado al mundial. Podrás disputar toda la competición con cualquiera de las selecciones que están clasificadas. Igualmente, podremos jugarla con nuestros amigos de forma local.

Aún no se conoce la fecha exacta para el lanzamiento de estos modos de juego, pero se sabe que llegará a finales de junio (durante la próxima semana).

It's time to head down under

The #FIFAWWC comes to #FIFA23 at the end of June 🌏

Learn more: https://t.co/dNLAD3QKbQ pic.twitter.com/f2MvIGYrkG

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 19, 2023