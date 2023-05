Del básquetbol a la guerra: Kevin Durant tendrá su propia skin en “Call of Duty”

Todo comenzó como un rumor hace un par de semanas y hace algunos días la noticia oficializó por parte de Activision, anunciando que Kevin Durant se suma a Call of Duty.

Ya es costumbre que este tipo de videojuegos online incorporen interesantes personajes para cautivar al mundo gamer. De igual manera, se debe tener en cuenta que la gran mayoría está disponible tras un pago.

En el caso de CoD, han pasado personajes icónicos del mundo del cine como King Kong y Godzill, así como también reconocidos artistas, siendo el caso de Snoop Dogg.

Los deportistas también han estado presente en este popular juego shooter, con grandes exponentes como Messi, Neymar y Pogba. Ahora, los desarrolladores vuelven a apostar por los atletas, aunque con un exponente del básquetbol.

Durant fue elegido por los desarrolladores y, tras llegar a un acuerdo comercial, el jugador de Phoenix Suns ya tiene su propia skin. Además, llegará a diferentes títulos de la franquicia.

Easy Money Sniper is drafted to Call of Duty for his rookie season 🏀

Kevin Durant will be available in a special, limited-time Store Bundle to be released during Season 03 Reloaded. pic.twitter.com/qJkZolNoEr

— Call of Duty (@CallofDuty) May 3, 2023