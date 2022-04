Durante las últimas horas se presentó la alianza entre Activision y Legendary Pictures para que Godzilla vs King Kong llegue al juego Call of Duty Warzone.

Una vez más las colaboraciones entre el mundo gamer y otras áreas del entretenimiento se roban las miradas. El pasado 19 de abril fue el turno de Snoop Dogg para llegar al popular Battle Royale.

Así como ‘Doggfather’, es común que cantantes lleguen a este tipo de juegos. Uno de los casos más emblemáticos se da en Fortnite, donde hay mucha cercanía con el mundo de la música.

Pero en el caso de Call of Duty se tiene mayor inclinación por el séptimo arte. Ya se dieron alianzas con Rambo, Duro de Matar y Scream, entre otros.

Esta vez será el turno de los monstruos gigantes y mutantes de Japón. Se trata de King Kong y Godzilla, grandes nombres de la ciencia ficción.

Los kaijūs llegarán a Caldera, donde continuarán con su eterna rivalidad y los jugadores de Warozone podrán ser testigo en primera persona de un nuevo enfrentamiento.

A finales de febrero surgieron algunos rumores sobre esta colaboración entre Legendary Pictures y Activision. Por aquellos días se desconocía una fecha estimativa e incluso no había certeza.

Finalmente, las especulaciones fueron confirmadas y se dio a conocer que se realizará un evento en la tercera temporada del juego llamado “Operation Monarch“.

Por el momento no se conocen detalles sobre de qué se tratará, pero se sabe que Godzilla vs King Kong llegarán a Call of Duty Warzone el próximo 11 de mayo.

Desde Activision prometen que se podrán vivir “varias experiencias clásicas con un giro del tamaño de un titán” con este evento especial del juego.