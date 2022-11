Fortnite x Ralph Lauren: La nueva colaboración que marca tendencia en el mundo gamer

Fortnite marca tendencia una vez más gracias a sus destacadas alianzas y esta vez sorprendió con una inesperada pero innovadora edición especial junto a Ralph Lauren.

El popular título de Epic Games suele hacer colaboraciones de primer nivel para sus distintos modos de juego. En los últimos meses, han llegado trabajos con Black Adam (DC), Dragon Ball Super, Naruto, entre otros.

No hay dudas de que el videojuego es más que una moda, pero para su más reciente colaboración quieren explorar en este rubro de la mano de una reconocida empresa.

Durante esta semana se confirmó que ambas marcas cerraron un importante acuerdo. Gracias a esto, próximamente llegarán nuevas skins con atuendos/apariencia inspiradas en Ralph Lauren.

En rigor, lo que veremos será el Polo Stadium Collection, basada en la icónica línea de ropa. Esta colaboración estará disponible a partir del sábado 5 de noviembre.

Podremos ver el clásico Polo en dos variantes: Polo Prodigy y Stadium Hero 92′. Como era de esperarse, cada una contará con sus respectivos accesorios y complementos temáticos.

Pero esta vez lo que marca la diferencia es que no todo corre por parte del juego, ya que Ralph Lauren también dedicó un espacio a Fortnite. Este 2 de noviembre la empresa lanzó una colección de prendas basadas en la alianza que formaron con el gigante de Epic Games

También hay que tener en cuenta que, de manera inédita y por primera vez, la marca de moda modificó el reconocido logo de Polo por esta edición especial. En lugar del caballo, pusieron la llama del videojuego.

Presenting our #FortnitexPOLO collaboration. For the first time, these two worlds converge, reinterpreting the timeless style of Polo Ralph Lauren within @FortniteGame's rich and dynamic world

Learn more about our partnership: https://t.co/vG0VtGfTft#Fortnite pic.twitter.com/MszRPOEFTg

— Ralph Lauren (@RalphLauren) November 1, 2022