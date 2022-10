Revisa los juegos que Sony liberará para su descarga sin costo extra durante el mes de noviembre, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como cada mes, el mundo gamer se ha mantenido atento a qué títulos serán los elegidos por Sony. Finalmente, la compañía anunció de manera oficial la noticia.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, complementan al Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los videojuegos para el nuevo mes

Como es habitual, Sony ofrecerá tres títulos para su descarga. Los juegos estarán disponibles desde el 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre, para miembros actuales o futuros usuarios de PlayStation Plus (activos dentro del plazo).

Hay que recordar que una vez sean agregados a tú biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa.

Lego: Harry Potter Collection

Este título recrea cada detalle de Hogwarts al milímetro. Vivirás los acontecimientos de las ocho películas, tanto en solitario como en compañía, jugando con variados personajes.

Su lanzamiento fue en octubre de 2016 para PS4 y otras plataformas. El valor actual en la Store es de US$19.99. Igualmente, está incluido con la suscripción a Plus Deluxe. Revisa más detalles AQUÍ.

Nioh 2

Uno de los videojuegos de rol de acción mejor valorados que tiene Sony. Desarrollado por Team Ninja. Nos ofrece un vertiginoso soulslike que también es muy popular por ser un gran reto en dificultad.

Su lanzamiento fue el 12 de marzo de 2020 y cuenta con una nominación al The Game Award for Best Action Game. Su valor en PlayStation Store es de US$49.99. Conoce más AQUÍ.

Heavenly Bodies

Quizás el título no sea muy reconocido ni goce de tanta popularidad, pero se trata de un interesante juego de puzles y desafíos a la lógica e ingenio.

Es también uno de los videojuegos más nuevos que llegarán durante noviembre. Fue lanzado en diciembre del 2021 y tiene un precio de US$19.99 en la PS Store. Puedes revisar más detalles AQUÍ.