“Street Fighter 6”: conoce detalles sobre la personalización y más novedades del juego

Aún faltan unos cuantos meses para el lanzamiento oficial de Street Fighter 6 y los fanáticos se mantienen ansiosos ante las diferentes novedades que presentará el título.

Son varios cambios y upgrades que recibirá esta próxima entrega de la popular franquicia de videojuegos, pero entre lo más destacado está el alto nivel de personalización.

El juego desarrollado por Capcom permitirá a los jugadores modificar y estilizar a gusto el icónico ‘Here comes a New Challenger!‘. Se podrá personalizar con diferentes efectos, fondos e imágenes, entre otras cosas.

De esta manera, los fanáticos de la saga podrán plasmar su identidad de una forma única, más allá de la jugabilidad en sí, algo que siempre se valora en títulos como este.

La pantalla de selección, el inicio de cada combate y por su puesto el luchador, son aspectos que siempre suman y hacen que un juego sea más atractivo en lo visual.

Si hace algunos meses los desarrolladores sorprendieron con el anuncio de que podremos cambiar las expresiones faciales de los peleadores antes de cada combate, hoy llegan más novedades.

Ya es oficial que ‘SF6‘ suma la función de customizar la pantalla dentro del desafío donde retamos a otros jugadores (online). Esto le suma un aspecto quizás anecdótico, pero que muchos fanáticos destacan.

Here comes a new challenger! 🥊

In #StreetFighter6, you can customize the challenge screen by choosing and combining character portraits, effects, and effect colors to spice up your online matches. pic.twitter.com/x4vgvt5oOt

— Street Fighter (@StreetFighter) October 5, 2022