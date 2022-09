Arrestan al sospechoso del hackeo a Rockstar Games y las filtraciones de “GTA 6”

Durante las últimas horas se dio a conocer que la policía de Londres arrestó a un sospechoso por el hackeo y filtraciones del videojuego GTA 6. Se trata de un adolescente de 17 años que estaría presuntamente involucrado en ataques cibernéticos a varias empresas.

El joven está siendo investigado por su supuesta responsabilidad en hackeos a compañías como Microsoft, Nvidia y Uber. Entre los reportes ingleses tras la detención se presume que el menor de edad opera dentro del grupo de hackers conocido como ‘Lapsus$’.

Según informan diversos medios, esta detención se logró gracias a un trabajo conjunto con la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos inglesa y el FBI.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022