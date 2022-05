“Gotham Knights”: conoce los detalles sobre el nuevo juego inspirado en la ciudad de DC

Cada vez falta menos para que se estrene Gotham Knights, el próximo videojuego inspirado en el universo DC, específicamente dentro de la historia de Batman.

Tras el estreno de The Batman ha incrementado la atención e interés por el ‘Caballero de la Noche’. Con más proyectos a futuro en el ámbito cinematográfico, también hay buenas noticias para el mundo gamer.

Para el próximo proyecto se preparan grandes novedades en relación a los títulos anteriores de este héroe. Una de las características más llamativas del juego será la posibilidad de tener a cuatro jugadores en simultáneo.

Si bien aún no hay grandes detalles sobre la historia o diferentes modalidades, poco a poco sale a la luz más información sobre esta próxima entrega.

El próximo evento especial preparado por los desarrolladores para dar a conocer detalles tendrá lugar este martes 10 de mayo. Se presentarán novedades específicamente sobre dos de los personajes.

Robin y Ala Nocturna serán los protagonistas del primer avance oficial. Ambos colaboradores de Batman tendrán presencia importante en el juego.

Gotham Knights nos mostrará a Red Hood, Batichica, Ala Nocturna y Robin. El juego tiene estipulado como fecha de estreno el próximo 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Mission update from the Belfry: Nightwing and Red Hood. Powers Club. Tomorrow. 6 AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/n5kEqeRoV1

— Gotham Knights (@GothamKnights) May 9, 2022