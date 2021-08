No es como se esperaba: Netflix estrenó su servicio de videojuegos

Netflix ha estrenado su servicio gratuito de videojuegos, algo que llega a fortalecer su catálogo en vista a la dura competencia de las plataformas.

Hace un tiempo que la empresa de entretenimiento había anunciado la incorporación de estas opciones para poder jugar en la plataforma.

Las pruebas del sistema que hace posible esto ya comenzaron y en Polonia se lanzó una versión experimental para ver como funcionaría.

En su estreno en el país europeo, Netflix llegó solamente con dos títulos: “Stranger Things: 1984” y “Stranger Things 3“, con la idea de ampliar el catálogo a futuro.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021