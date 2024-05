Javier Mascherano, ex seleccionado argentino y hoy DT del combinado sub 23 de su país, dialogó con ADN Deportes durante su reciente visita a Chile, cortesía de Chubb, aseguradora oficial de La Liga Española.

Además de hablar sobre el presente de la selección chilena, su relación con Manuel Pellegrini y las finales de que perdió contra La Roja, el otrora futbolista también abordó parte lo que fue su carrera como jugador, donde ganó varios títulos, pero no pudo gritar campeón a nivel adulto con Argentina.

“En una carrera, uno no puede elegir qué es lo positivo, qué es lo negativo o con qué quedarse. La carrera de un futbolista es todo, con lo bueno y lo malo. Yo no tuve la suerte de ganar títulos grandes con la selección mayor, sí a nivel de clubes, pero no me quejo, es lo que tocó. Hoy miro hacia atrás y estoy más que tranquilo y orgulloso con la carrera que hice. Siempre di lo mejor, no puedo reprocharme nada”, partió señalando Mascherano.

Durante su etapa como jugador, el ex Barcelona, Liverpool y River Plate fue apodado como “El Jefecito”, sin embargo, reconoció que nunca se sintió identificado con este sobrenombre. “No coincide con mi manera de ser, sobre todo en la intimidad. Muchos piensan que soy una persona a la que le gusta mandar, pero soy todo lo contrario”, aseguró.

“Me tocó estar en equipos donde tuve que ser un referente, pero siempre me gustó dar el ejemplo con acciones y no con palabras. No reniego del apodo, pero tampoco me siento tan identificado”, agregó.

Por otro lado, Javier Mascherano se refirió al presente de la selección argentina como actual campeona del mundo. “Estamos en un momento idílico, los argentinos estamos orgullosos de la selección que tenemos y hay que disfrutarlo. Estuvimos tanto tiempo sin poder disfrutar y estos chicos nos devolvieron la alegría, unieron al país y consiguieron que todos en Argentina estemos detrás de este equipo”, indicó.

De cara a la participación de la Albiceleste en la Copa América, aseguró que “no iremos relajados, el jugador argentino nunca se relaja y estos chicos son ganadores. Pero es cierto que este equipo ya no carga con la mochila que teníamos nosotros, los que estuvimos en las etapas anteriores”.

Por último, defendió el trabajo que hizo el plantel argentino durante 2015 y 2016, años en donde perdieron las dos finales ante Chile. “A nivel dirigencial, ahora está todo mucho más ordenado, pero en 2015 y 2016, que fue la etapa post Julio Grondona, fue difícil. Cuando hay una cierta desidia, alguien se tiene que hacer cargo y nosotros éramos los que jugábamos. En lo extradeportivo fueron momentos complicados, tuvimos que convivir con eso y tratamos de hacerlo lo mejor posible”, concluyó.