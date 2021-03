Actualización de Whatsapp: Estos son los dispositivos Apple con los que no será compatible

La aplicación de mensajería, WhatsApp, lanzó su última actualización para iOS 2.21.50 que la hace incompatible con los modelos más antiguos de iPhone, iPod y iPad, puesto que ahora requiere del sistema operativo iOS 10 para poder funcionar correctamente.

Todos los dispositivos Apple que hayan sido lanzados antes del iPhone 4s, iPad 2 y 3, iPad mini 1 y iPod touch 5G no podrán utilizar la aplicación. Desde el iPhone 5 en adelante, estos deben actualizarse para poder acceder a ella. Si la aplicación ya está instalada y no cuentan con iOS 10 comenzarán a perder funciones entre las que está incluida el soporte.

La empresa compartió la información en su centro de ayuda, donde aconsejaron: “Para una mejor experiencia, te recomendamos que uses la versión de iOS más actualizada para tu iPhone. Por favor, visita el sitio web de soporte técnico de Apple para obtener información sobre cómo actualizar el software de tu iPhone”.

Asimismo agregaron: “No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo”.

Esto significa que no dejará de funcionar inmediatamente en los iPhone con iOS 9, sin embargo no tendrán ningún tipo de respaldo por parte de la empresa. Estos dejarán de recibir soporte, actualizaciones y novedades. En tanto, si es desinstalada por error o no cuentan con ella, no podrán volver a descargarla nuevamente.