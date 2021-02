Vacuna, más corazones e inclusividad: los nuevos emojis que trae la actualización para iPhone y iPad

La última actualización del sistema operativo iOs de Apple, la versión 14.5, traerá importantes cambios y nuevos emojis, disponibles para usuarios de iPhone y iPad.

El cambio estará disponible prontamente, esperando que llegue oficialmente durante otoño (primavera en Estados Unidos).

En total, hay 5 nuevos emojis: una cara exhalando humo, otra con los ojos en espiral, y un tercer emoticón rodeado de niebla. Además, se incluirá otros dos corazones, uno ardiente y otro vendado.

Asimismo, hay cambios en emojis ya existentes. A los que representan a una mujer se les podrá poner barba, mientras que los de parejas tendrán más opciones de tonos de piel.

Otros tres emojis cambiarán su aspecto: los audífonos genéricos pasarán ahora a ser AirPods Max, los auriculares que Apple anunció a finales del pasado año; en medio de la vacunación por el coronavirus Covid-19, la jeringa con líquido rojo pasará a tener uno azul y sin gotitas saliendo del extremo de la aguja; y, por último, al emoji que representa a una persona escalando se le añadió un casco.

Por su parte, en esta actualización los usuarios tendrán mayor control sobre el seguimiento que hacen las apps de su actividad; podrán cambiar la aplicación de música predeterminada en su iPhone; podrán desbloquear su teléfono usando Apple Watch, para que sea más fácil de usar mientras usan una máscara; y también incluye soporte para los nuevos controladores de Xbox y PlayStation.

Revisa aquí los nuevos emoticones:

iOS 14.5 is in beta now, coming to a public release soon. This supports Emoji 13.1, the latest emoji list with these new additions 📲 https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/BimawJoBUy — Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021

Available for users in iOS 14.5: support for skin tones for couple emojis. Coming to a non-beta release in Spring https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/SVUiDX7mXh — Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2021