Diversidad, amor e igualdad: Apple presentó 217 nuevos emojis para iOS 14.5 e incluyó cambios para “memojis”

Apple presentó 217 nuevos emojis que forman parte de la última beta de iOS 14.5 y que estarán presentes también en la versión final del sistema operativo de iPhone. A partir de marzo estarán disponibles en todos los teléfonos, cuando llegue una nueva actualización de software.

Esta nueva gama presentó una importante cuota de diversidad, amor e inclusión, puesto que trae opciones de género para las personas con barba en todos los tonos de piel ya existentes, sumado a que las parejas ya no vienen predeterminadas, sino que añadió la opción de poder elegir el sexo de una de ellas y el color de piel.

iOS 14.5 es el primer sistema operativo de Apple que incluye un soporte para emojis en su versión 13.1. El otro tipo de características humanas dentro de los emoticones sigue siendo exactamente igual.

First look: new emojis in latest iOS 14.5 beta https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/l6bi48ZZ20

— Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2021